Kocaeli'de STK’ların afet yönetimindeki rolü değerlendirildi

Kocaeli'de STK’larla buluşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, hemşeri derneklerinin kültürel faaliyetlerin yanı sıra afete yönelik çalışmalar da yapmasını istedi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Elazığlılar Kültür Ve Dayanışma Derneği Başkanı Feti Kapan, Gümüşhane Dernekler Federasyonu Başkanı Selami Kolcu, Düzce Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Faruk Çakmak, Sarıkamışlılar Dernek Başkanı Burhanettin Özçelik ve yönetimlerini ayrı ayrı konuk etti.

Kentler için Sivil Toplum Kuruluşlarının önemine değinildiği görüşmelerde özellikle deprem ve deprem sonrasına dair görüş alışverişi yapıldı. Başkan Büyükakın’ın her fırsatta, “Benim en önemli gündemim Kocaeli’yi olası büyük depreme karşı hazırlamak” vurgusunu tekrar ettiği birlikteliklerde, STK’ların afet yönetimindeki rolü üzerine değerlendirmelerde yaptı.

“STK’LARIMIZ ÇOK İYİ NOKTALARA GELDİ”

6-7 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından Türkiye’de bir deprem gerçeğinin öne çıkmasıyla birlikte, STK’lar bu alanda neler yapabilir sorusuna cevap aranmaya başlandı. Özellikle Kocaeli’de Sivil Toplum Kuruluşları’nın güçlü yapısı ve büyük ağı nedeniyle bu alana dönük çalışmalar hız kazandı. Başkan Büyükakın, STK’larla her görüşmesinde afet yönetimi başlığına dikkat çekmeye devam ediyor. İnsani yardımdan arama kurtarmalara, deprem öncesi bilgilendirmelerden birçok alanda STK’ların varlığının hissedildiğini de dile getiren Başkan Büyükakın, “STK’larımız artık bu alanda çok iyi noktalara geldi. Uluslararası boyuta ulaşan derneklerimiz var. Kocaeli’de de birçok derneğimiz arama kurtarma ve insani yardım noktasında önemli adımlar attı. Bunu da çok önemsiyoruz. STK’larımızın kültür, sanat, gençlik, kadın, spor gibi başlıkların yanı sıra deprem başlığıyla yakından ilgilenmeleri, biz neler yapabiliriz sorusuna cevap aramalarını çok kıymetli görüyoruz” şeklinde konuştu.

“STK’LAR KURUMLARLA KOORDİNELİ ÇALIŞMALI”

Sivil Toplum Kuruluşlarının 6-7 Şubat depremlerinin ardından büyüyen tecrübelerine de dikkat çekilen görüşmelerde, Türkiye Yüzyılında STK’ların klasik dernek anlayışından toplumun geneline dönük farklı konulara eğilmesinin öneminin de altı çizildi.

Başkan Büyükakın, “Hemşeri derneklerimiz elbette kültürlerinin gelecek kuşaklara taşınması noktasında aktif çalışacaklar. Bunun yanında deprem ve afet sonrası yönetimine dönük çalışmalar yapmalarını da arzu ediyoruz. STK'ların farklı kurum ve kuruluşlarla çok daha iyi koordineli çalışması gerektiğini de ifade etmek isterim. Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda elimizden ne geliyorsa yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini sarf etti. Birliktelik şehre dair görüş alışverişinin ardından sona erdi.