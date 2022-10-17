Kocaeli'de STK'lar buluştu.... Kocaeli için yeni mutabakat sağlanmalı

İlki gerçekleştirilen Kocaeli Sivil Toplum Kuruluşları buluşmasına katılan Başkan Büyükakın, “Hep birlikte Kocaeli için yeni bir mutabakat sağlamalıyız, yolumuza yeni bir mutabakat ile devam etmeliyiz” dedi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Sivil Toplum Kuruluşları buluşması olarak organize edilen ve belli aralıklarla yapılacak toplantıların ilkine katıldı. Başkan Büyükakın bu toplantıda illeri temsil eden derneklerin, federasyonların ve hemşeri vakıflarının başkanlarıyla buluştu.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Sebahattin Yamak’ın da katıldığı buluşmada Başkan Büyükakın, STK başkanlarını tek tek dinledi. STK’ların şehirleri bir üst lige taşımak için çaba sarf etmesinin çok önemli olduğunu ifade eden Başkan Büyükakın, “Hep birlikte Kocaeli için yeni bir mutabakat sağlamalıyız, yolumuza yeni bir mutabakat ile devam etmeliyiz” dedi.

“YENİ BİR ÇALIŞMA YAPMAMIZ GEREKİYOR”

“Sivil toplumun gücü, gönüllü kuruluşların ne kader çok ve gönüllü olduğuyla yakından ilişkilidir” vurgusu da yapan Başkan Büyükakın, “Gönüllülük esası ile çalışarak şehrimizi hep birlikte geleceğe taşımalıyız. STK’larımız üst kimlik ve aidiyet noktalarında rol model olmalıdır. Şehre aidiyet, marka yönetimi ve üst kimlik için yeni bir çalışma yapmamız gerekiyor. Bu nedenle hep birlikte Kocaeli için yeni bir mutabakat sağlamalıyız, yolumuza yeni bir mutabakat ile devam etmeliyiz Sivil Toplum Kuruluşlarımız kendi projelerini üretmelidir. YEDEP projesi kapsamında STK’larımızın kente dair projelerini inceliyor, bağımsız bir komisyonumuz değerlendirme yaparak projelere destek oluyoruz” ifadelerini sarf etti.

“81 SİVİL TOPLUM KURULUŞU HİBE ALMAYA HAK KAZANMIŞTIR”

Öte yandan Toplantı sonrasında YEDEP projesini değerlendiren Başkan Büyükakın, 111 proje başvurusunun yapıldığını dile getirerek şunları kaydetti:

“Başvuruların 103’ü dernek, 3’ü federasyon, 5’i ise vakıf projeleridir. Değerlendirmeler sonucunda 81 Sivil Toplum Kuruluşu hibe almaya hak kazanmıştır. Hibe almaya hak kazanan Sivil Toplum Kuruluşlarımız 29 Temmuz itibariyle proje faaliyetlerine başlamıştır. Projeler kapsamında 3 Milyon 806 Bin TL hibe gerçekleşecektir. Projelerden 20 tanesi Gençlik, 19 tanesi Kültür ve Sanat, 12 tanesi Sosyal İçerme, 11 tanesi Kent Tanıtımı ve Turizmi, 11 tanesi istihdam ve Eğitim, 9 tanesi Hemşehrililik ve Kentlilik Bilinci, 9 tanesi Sağlık ve Sosyal Hizmet, 7 tanesi Aile Ve Kadın, 7 tanesi Doğa Çevre ve Hayvan Hakları, 6 tanesi ise Afet Yönetimi konularında hazırlanmıştır. Büyükşehir Belediyesi olarak STK’larımızın projelerine destek olmaya devam edeceğiz”.