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Kocaeli'de Spina Bifida hastası Aslıhan'ı duygulandıran ziyaret

YAŞAM 19.07.2022, 12:08
Kocaeli'de Spina Bifida hastası Aslıhan'ı duygulandıran ziyaret

Kocaeli'de Spina Bifida hastası Aslıhan’ın çay davetine icabet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, hayatının en güzel ve en duygusal anlarından birini yaşadıKOCAELİ (İGFA) - Spina Bifida hastası olması nedeniyle tekerlekli sandalyede hayatını geçirmek zorunda kalan Aslıhan Efe (17), evinin bahçesinde akülü aracıyla dolaşmak istediğinde büyük zorluk yaşıyordu.

İzmit Durhasan Mahallesi Solaklar mevkiindeki evlerinin bahçesi toprak olan Aslıhan, tekerlekli sandalyesiyle bahçede gönlünce dolaşamıyor, arka taraftaki hayvanlarına ulaşamıyordu.

Özellikle yağışlı havalarda evlerinin bahçesi çamur olan Aslıhan, pencereden dışarıyı seyretmekle yetinmek zorunda kalıyordu. Geçtiğimiz günlerde yapılan Çiftçi Şenliğinde Başkan Büyükakın ile karşılaşan Aslıhan, bu sıkıntısını Başkan amcasına iletince Büyükşehir ekipleri seferber oldu. Kısa sürede Aslıhan’ın evinin bahçesi kilit parke taşıyla kaplandı. Böylece evinin bahçesinde yaz kış gönlünce dolaşma özgürlüğüne kavuşan Aslıhan’ı ziyaret eden Başkan Büyükakın, genç kızın mutluluğuna ortak oldu. Aslıhan ile Başkan amcası ziyaret boyunca duygusal anlar yaşadı.

Aslıhan’ın arzusunu yerine getirmek için Başkan Büyükakın’ın verdiği talimat en kısa zamanda Büyükşehir’e bağlı A Takımı ekipleri tarafından yerine getirildi.

İbrahim ve Nurcan Efe’nin iki kızından biri olan Aslıhan’ın hayatının önemli bir bölümünü geçirdiği evlerinin yolu ve bahçesi temizlendikten sonra kilitli parke taşı ve bordür döşendi. Kurban Bayramı öncesinde seferber olan Büyükşehir ekiplerinin yaptığı çalışmayla Aslıhan’ın tekerlekli sandalyesiyle rahatlıkla dolaşabilmesi sağlandı. Evinin önüne kadar parkeyle kaplanan yolu gören Aslıhan ve ailesi, çalışmanın özellikle bayram öncesinde tamamlanmasından dolayı büyük sevinç yaşadı.

“TAHİR BAŞKANI YANIMDA OLDUĞU İÇİN ÇOK MUTLUYUM”

Başkan Büyükakın’ı bahçesinde gezdirerek, gün içerisinde yaptıklarını anlatan Aslıhan Efe, “Evin arkasını gezemiyordum. Şimdi rahatlıkla geziyorum. Çok mutlu oldum. Tahir Başkanım yanımda olduğu için de çok mutluyum” sözleriyle duygularını dile getirdi. Başkan Büyükakın ile bir araya gelmekten büyük heyecan ve mutluluk duyan Aslıhan’ın annesi Nurcan Efe ve babası İbrahim Efe de, Başkan Büyükakın’a yol ve bahçe için teşekkürlerini iletti. Efe ailesi, “Kızımız artık çok daha mutlu. Bahçede arzu ettiği gibi dolaşabiliyor, hayvanlarla vakit geçirebiliyor. Tahir Başkanımıza her konuda ve özellikle Aslıhan’a gösterdiği hassasiyet ve ilgi için çok teşekkür ediyoruz. Aslıhan gibi bizler de çok mutluyuz” şeklinde konuştu.

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