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Kocaeli'de şiir tutkunları mest eden gece

YAŞAM 19.11.2023, 16:50
Kocaeli'de şiir tutkunları mest eden gece

Sezai Karakoç Günleri kapsamında radyonun sevilen sesleri Sezai Karakoç ve 7 Güzel Adam’ın şiirlerini seslendirdi, şiir tutkunları gecede buluştuKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Türk edebiyat ve fikir dünyasının kutuplarından Sezai Karakoç’u vefatının 2. yılında anmak ve anlatmak amacıyla hayata geçirdiği Uluslararası Sezai Karakoç Günleri üçüncü gününde de anlamlı etkinliklerle devam etti.

Bu kapsamda radyoların sevilen şiir yorumcuları, Sezai Karakoç ve 7 Güzel Adam’ın şiirlerini seslendirdi. Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşen programda şiir tutkunları tadına doyulmaz bir akşam yaşadı.

7 GÜZEL ADAMDAN 19 ŞİİR

Uluslararası Sezai Karakoç Günleri’nin üçüncü gününün son programında radyoların sevilen yorumcu ve programcıları Murat Gökşen, Nur Haktan, Afrikalı Ali, Serdar Gökalp, Haluk Kürtüncüoğlu, Gönül Dostu Füsun, Ahmet Cihat Sancar, Ayçin Kantoğlu ve Cengiz Demir şiir severlerle bir araya geldi. Değerli yorumcular Sezai Karakoç şiirlerinin yanı sıra Türk edebiyat ve şiir hayatının 7 Güzel Adamı olarak bilinen Necip Fazıl Kısakürek, Cahit Zarifoğlu, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan, Alaeddin Özdenören gibi ‘güzel adamlar’ın şiirlerinden oluşan eserleri İslam dünyası için seslendirdi. Katılımcıların okunan birbirinden anlamlı şiirlerle adeta ruhları beslendi.

Programı Filistin’in yaşayan en büyük şair ve romancılardan İbrahim Nasrallah da izledi. Nasrallah program öncesinde konuklara yönelik bir selamlama konuşması yaptı. Şair, büyük bir Türk şairi olan Sezai Karakoç için düzenlenen organizasyonda konuk olarak bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Nasrallah konuşmasında günlerdir İsrail zulmü altında yaşayan Filistin ve Filistin halkının acısına da değindi. “Sizlere Filistin halkının, hastanelerde bedenleri yok olmuş çocukların selamını iletiyorum” diyen İbrahim Nasrallah, daha sonra bu büyük acı için bir şiir okudu. Aynı zamanda bir ninni olan şiir salonda duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

KARAKOÇ’TAN ZARİFOĞLU’NA UZANAN ŞİİRLER

Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Sezai Karakoç Günleri dolayısıyla Kocaelililere muhteşem bir gece yaşattı. Radyoların birbirinden değerli yorumcu ve programcılarının okuduğu şiirler, geceye gelenlerin ruhlarına dokundu. Radyo programcısı ve müzisyen Murat Gökşen’in moderatörlüğünde üstat Sezai Karakoç’un şiirlerinden 7 Güzel Adam’a kadar en sevilen şiirleri seslendiren yorumcular katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

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