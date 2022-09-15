Kocaeli'de Selim Sırrı Paşa Konağı’nda TSM nağmeleri

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, uzun yıllar gönüllerden çıkmayacak bir Türk Sanat Müziği konseri düzenledi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, geçmişten günümüze taşınmış en önemli değerlerden birisi olan Türk Sanat Müziği’ni, “Konaktan Nağmeler” adı taşıyan muhteşem bir konserle sanatseverlerle buluşturdu.

Kentin en kıymetli tarihi eserlerinden olan Selim Sırrı Paşa Konağı’nın bahçesinde gerçekleşen konser, derin duygulara hitap ederek katılımcılara güzel anlar yaşattı. Bu özel geceye Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak da katıldı. Başkan Vekili Çakmak, konser sonunda sanatçılara çiçek takdim etti.

CUMHURBAŞKANLIĞI VE KÜLTÜR BAKANLIĞI SANATÇILARI

İncesaz severlerin sabırsızlıkla beklediği konserde Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu ile Kültür Bakanlığı saz sanatçıları yer aldı. Büyükşehir Belediye Konservatuvarı ses eğitmeni solist Tuğçe Erenci’nin seslendirdiği eserlere, tamburda Murat Aydemir, kanunda Taner Sayacıoğlu, viyolonselde Volkan Ertem ve klasik kemençede Emre Erdal eşlik etti. Beğeniyle izlenen konserde Türk Sanat Müziğinin en seçkin eserleri başarıyla seslendirildi.

TSM SEVERLERDEN KONSERE İLGİ

Kocaeli’nin en görkemli yapılarından birisi olan ve zarif mimarisiyle dikkat çeken Selim Sırrı Paşa Konağı’nın bahçesinde, çınar ağaçlarının altında gerçekleştirilen Konaktan Nağmeler konserini çok sayıda vatandaş izledi. Konser, Taner Sayacıoğlu’nun kanun solosuyla başladı. Birbirinden kıymetli eserlerle devam eden konserde sanatçıların performansı göz doldurdu.