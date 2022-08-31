Kocaeli'de şehit yakınları ve gazilere özel vapur turu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle şehit aileleri, gazi ve gazi aileleri onuruna vapur turu düzenlediKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türk ulusunun bağımsızlık mücadelesindeki en önemli dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla şehit aileleri, gazi ve gazi aileleri onuruna vapur turu düzenledi.

Vatan topraklarında huzur ve güven içinde yaşamamızın asli unsurları ve Türk milletinin kalbinde müstesna bir yere sahip olan kahramanlar ve aileleri düzenlenen etkinlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı coşkuyla kutlama fırsatı buldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak da bu kutlu zaferin 100. yılında ailelere eşlik etti. Başkan Vekili Çakmak, şehit yakınları ve gazilerle yakından ilgilenerek, 30 Ağustos Zafer Bayramı mutluluğuna ortak oldu.

Büyükşehir ekiplerinin özenle organize ettiği, şehit yakınları ve gaziler için her şeyin eksiksiz düşünüldüğü seyir turu programına, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı’nın sürprizi damga vurdu. Katılımcılar, bando takımının söylediği şarkılara eşlik ederken, Körfez’in de eşsiz manzarasının tadını çıkardı.

Şehit yakınları ve gazilerin Çanakkale Türküsü’nü söylerken yaşadıkları duygular görülmeye değerdi. Vapur gezisi sonunda şehit yakınları ve gaziler, kendilerine her zaman gönül ve şefkat kapısı açık olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür etti.