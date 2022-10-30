Kocaeli'de şehit yakınları ve gaziler 'Kültür Evi'ne kavuştu

SEKA Kültür Alanı içerisinde yer alan Şehit Yakınları ve Gazi Kültür Evi Hizmet Binası düzenlenen programla tanıtıldıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Harp Malülü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kocaeli Şubesi ortaklığıyla hayata geçirilen Şehit Yakınları ve Gazi Kültür Evi Hizmet Binası, SEKA Kültür Alanı içerisinde gerçekleştirilen törenle açıldı.

Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Bu vatan için toprağa düşmüş şehitlerimiz ile bu vatan için bedenini feda etmiş gazilerimize yükümlülüğümüz var. Ancak bu memleketi her gün daha da güçlü bir hale getirerek şehitlerimize ve gazilerimize olan borcumuzu ödeyebiliriz” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi şehit yakınları ve gazilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Türkiye Harp Malülü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kocaeli Şubesiyle birlikte Seka Kültür Alanına önemli bir bina kazandırıldı. Şehit Yakınları ve Gazi Kültür Evi Hizmet Binası düzenlenen programla kamuoyuna tanıtıldı.

Şehit Yakınları ve Gazi Kültür Evi Hizmet Binasının tanıtım programına Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Milletvekilleri Emine Zeybek, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Cemil Yaman, İlyas Şeker, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, MHP Kocaeli İl Başkanı Yunus Emre Kurt, Gaziler, Şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

“TERÖRLE MÜCADELEMİZE GÖLGE DÜŞÜRMEYE ÇALIŞIYORLAR”

Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Onlara büyük bir borcumuz var. Onlar Peygamberlikten sonraki en büyük mertebeye ulaştılar. Ama buna rağmen terörle mücadelemize gölge düşürmek isteyenler var. Geçtiğimiz hafta Fransa’da Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’ne katıldım. Eline mikrofon alan herkes ülkemizi eleştirmek için yarışıyor. Terörle mücadelemize gölge düşürmeye çalışıyorlar. Mehmetçiğimiz terörle mücadele ederken bizde bunlarla mücadele ediyoruz. Ülkemiz her geçen gün gelişiyor. Kongrede konuşulan bir konuda kayyum konusuydu. Biz onlara dedik. Seçilen Belediye Başkanı Devletin resmi aracıyla mühimmat taşırken yakalandı. Fotoğrafları gösterdik, haklarında soruşturma başlatıldı. Bunun neticesinde kayyum atandı” ifadelerini kullandı.