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Kocaeli'de 'Sanat İçin Ben De Varım' dediler

YAŞAM 06.11.2022, 11:50
Kocaeli'de 'Sanat İçin Ben De Varım' dediler

Kocaeli'de "Sanat İçin Ben De Varım" projesi öğrencileri Eğitsel Atölye Çalışmaları ve etkinlikleriyle eğitimlerine ara vermeden devam ediyorKOCAELİ (İGFA) -  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin örnek projesi “Sanat İçin Ben De Varım”da 6 dalda derslere başlandı. Kocaelili özel gereksinimli gençler, bu projeyle sanatın birçok branşıyla tanışma imkânı buluyor. Kocaeli’nin 12 ilçesinde ikamet eden gençler; edebiyat, görsel sanatlar, sinema, tiyatro, dijital medya ve geleneksel el sanatları olmak üzere 6 sanat dalıyla eğitim almaya devam ediyor.

TİYATRO ÖĞRENCİLERİ OYUN İZLEDİ

Geleceğin sanatçıları olmak amacıyla “Sanat İçin Ben De Varım” diyen gençler, eğitsel atölye söyleşi programı ve tiyatro etkinliği gerçekleştirdi. Projede, tiyatro dersi alan öğrenciler hocalarının oyunu olan “Son Çıkış” tiyatro gösterisini izledi. Genel Sanat Yönetmenliğini Osman Doğan’nın yaptığı, Yunus Emre Obut‘un yazıp yönettiği eseri “Son Çıkış” adlı oyun, uçurumun eşiğine gelen bir adamın hikayesi olarak İstanbul Çekmeköy’de bulunan Turgut Özal Kültür Merkezi’nde sahnelendi. Sanat İçin Be De Varım projesindeki tiyatro öğrencileri İstanbul’daki “Son Çıkış” adlı oyunu izleyerek keyifli anlar yaşadı.

YÖNETMEN VE YAPIMCI DENEYİMLERİNİ AKTARDI

Sinema ve dijital medya öğrencileri, yönetmen Faysal Soysal ve yapımcı Mustafa Karademir’in iştirakiyle eğitsel atölye söyleşi programına katılım sağladılar. SEKA Film Platosunda gerçekleşen söyleşiyle bir araya gelen yönetmen Soysal ve yapımcı Karademir, kısa ve uzun metrajlı filmlerin nasıl yapıldığını ve süreçleri hakkında bilgi verdi. Deneyimleri aktaran yönetmen Soysal ve yapımcı Karademir, gençlerin üretecekleri sanatsal içeriklerin ulusal ve uluslararası platformlarda etkin rol almaları için yeterli iletişim ağlarının ipuçlarını verdiler. Sinema ve Dijital Medya öğrencileri sektör ile ilgili ve yönetmen Soysal’ın filmleri hakkında merak ettikleri tüm soruları yönelttiler.

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