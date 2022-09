Kocaeli'de sağlık için 'hareketlilik'

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu yıl ‘’Çeşitlendirerek Devam Et’’ sloganıyla gerçekleşen Avrupa Hareketlilik Haftası’nda bir dizi etkinlik düzenledi.KOCAELİ (İGFA) - Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bir dizi etkinlik düzenlendi. 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında, her yaştan vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklere ilgi yoğun oldu.

Sekapark uçurtma tepesinde gerçekleşen tüm gün süren etkinliklerde sağlık için spor egzersizleri yapıldı, çocuklar da unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunlar oynadı. Sekapark’taki etkinliğe Büyükşehir Başkan Vekili Yaşar Çakmak da katıldı.

Türkiye Belediyeler Birliği’nin ulusal koordinatörlüğünü üstlendiği Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliklerinin 2022 yılı teması “Çeşitlendirerek Devam Et” olarak belirlendi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının organize ettiği etkinlikle bisiklet kullanımını arttırmak ve hareketli bir yaşam sürdürebilmek için bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

ULAŞIM TEDBİRLERİ ALMAYA TEŞVİK

Avrupa Hareketlilik Haftası, kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik eden, her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında dünyanın her yerinde kutlanan bir Avrupa Komisyonu girişimidir. Avrupa Hareketlilik Haftası, her yıl bir tema ekseninde kutlanmaktadır. 2019 yılının teması “Güvenli Yürüyüş ve Bisiklet”, 2020 yılının “Herkes için Sıfır Emisyonlu Hareketlilik”, 2021 yılında ise "Sürdürülebilir Ulaşım: Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik" olarak belirlenmiştir. 2022 yılı Avrupa Hareketlilik Haftası teması –Bağ Kurmak- çerçevesinde ele alınmış olup 2022 yılı sloganı -Çeşitlendirerek Devam Et- olarak kararlaştırılmıştır.

HAREKETSİZ YAŞAM ÇOK RİSKLİ

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre hareketsiz yaşam tarzı ölümcül durumlarla karşılaşma riskini arttırdığı, kardiyovasküler hastalık, diyabet ve obezite riskini iki katına çıkarttığı ve yansıra bazı kanser türleri, hipertansiyon, osteoporoz, lipid bozuklukları, hormonal dengesizlik, depresyon ve anksiyete riskini de arttırdığı bildirilmektedir.