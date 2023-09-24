Kocaeli'de park ve bahçelerde sonbahar budaması

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ağaç ve çalı gruplarının daha kuvvetli ve sağlıklı olabilmesi için budama çalışması yapıyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki ağaç ve çalı gruplarında sonbahar mevsiminin gelmesiyle form budaması yapıyor.

Ağaç ve çalı gruplarının daha kuvvetli ve sağlıklı olabilmesi için yapılan budama çalışması Büyükşehir personelinin özverili çalışması ile gerçekleştiriliyor. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, sonbahar mevsiminin gelmesiyle form budama çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar doğrultusunda park, mesire alanı, ağaçlandırma sahaları, kavşak ve yol kenarlarında bulunan ağaçların form budaması yapılıyor. Budamalar genel olarak ibreli ağaçlar ve çalı gruplarındaki bitkilerde gerçekleştiriliyor. Sonbahar ve kış mevsimlerinde yoğun olarak yapılan budamalar, gerekli görüldüğünde diğer mevsimlerde de yapılabiliyor.