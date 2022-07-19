Kocaeli'de 'özel' öğrencilere sıra gecesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nin özel öğrencileri ve aileleri sıra gecesinde bir araya gelerek unutulmaz bir gün yaşadıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olarak hizmet veren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, öğrencilerin ilgi alanlarını ve becerilerini geliştirebileceği fırsatlar sunmaya devam ediyor.

Öğretim işlevlerini dersler aracılığıyla yürüten, eğitim işlevlerini ise ders dışı etkinliklerle bütünleştiren Cemil Meriç’te özel öğrenciler ve veliler bu kez sıra gecesi coşkusu yaşadı. Düzenlenen programda Bayram Türkoğlu ile Kocaeli sıra gecesi ekibi, Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim alan 100 öğrenci ve ailesine keyifli dakikalar yaşattı.

Açık hava etkinliklerinde tekrar buluşacak olan Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri şimdi yaz etkinliklerini büyük bir heyecan ve sabırsızlıkla beklemeye başladı.

Hatırlanacağı gibi özel gereksinimli bireylere hizmet veren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde öz bakım, aşçılık, el sanatları ve bitki yetiştiriciliği gibi mesleki alanlarda bireysel programlar uygulanarak özel öğrencilerin gelişimleri ve sosyal hayata bağlanmaları sağlanıyor. Ayrıca müzik, resim, akıl oyunları, E-KPSS eğitimi, sinema, drama, seramik, mozaik, bağımsız yaşam, tiyatro, piknik, il içi ve il dışı geziler ile engelli bireylerin sosyal alanda gelişmelerine de katkı sunuluyor.