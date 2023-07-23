Kocaeli'de özel öğrencilerden İstanbul'a gezi

Kocaeli Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, öğrencilerine İstanbul’u gezdirdi. Vapura binen, Çamlıca’yı gezen öğrencilerin mutluluğu görülmeye değerdiKOCAELİ (İGFA)- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, öğrencilerin sosyal hayatta daha fazla yer alması için proje ve etkinliklerini sürdürüyor.

Merkezde eğitim gören özel öğrenciler, İstanbul’da yoğun ve eğlenceli bir gün geçirdi. Vapurla boğazı gezen öğrenciler, Çamlıca Camisinin ihtişamıyla da büyülendi. Öğrencilerin mutluluğuna aileleri de ortak oldu.

BOĞAZ TURU YAPTILAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin eğitilebilir ve öğretilebilir durumda olan engelli bireylere yönelik hayata geçirdiği Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nin sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamındaki İstanbul gezisinde özel öğrenciler keyifli bir gün yaşadı. Öğrencilerin yanı sıra velilerin de katıldığı 154 kişinin katıldığı gezide ilk olarak Valide Sultan Gemisiyle Boğaz Turu yapıldı. Gezide boğazın olmazsa olmazı çay ve simit misafirlere ikram edilirken çalan müziklere eşlik ederek dans eden öğrenci ve veliler mutlu saatler geçirdi.

Daha sonra Çamlıca Tepesi’ne giden özel öğrencilerle aileleri İstanbul manzarasını izledi. Buradan Çamlıca Camisi’ne geçen ziyaretçiler yapıyı gezdi, dua ederek cami hakkında bilgiler aldı.

Kendileri için düzenlenen geziden memnuniyetlerini dile getiren öğrenciler ve aileleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Veli Zeynep Özgül mutluluğunu şu sözlerle ifade etti: “Oğlum Ahmet, Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’ne gidiyor. Bugün düzenledikleri vapur gezisine katıldık, boğaz turu yaptık. Ve şu anda Çamlıca Tepesi’ndeyiz. Çok güzel bir ortam. Büyükşehir’e ve Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi hocalarımıza çok teşekkür ederiz.” Bir diğer veli Bülent Dikmen ise kızı Selenay Dikmen ile geçirdiği bu güzel günde her şeyin harika olduğunu söyledi. Öğrencilerle velilerinin bir araya gelerek etkileşimde bulunması, sosyalleşmesi, özgüven kazanıp sosyal alanlarda kendilerini daha iyi ifade etmesini amaçlanan etkinliğin sonunda herkes “Mutlu Şehir Kocaeli”ye mutlu bir şekilde döndü. Öğrenci ve velilerimizin moral ve motivasyonlarını yükseltmek, kaliteli ve eğlenceli zaman geçirmelerine yönelik yapılan etkinler, belirli aralıklarla düzenlenmeye devam edecek