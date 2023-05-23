Kocaeli'de özel öğrencilerden anlamlı gösteri

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim alan özel öğrencileri düzenlenen etkinlikte becerilerini sergilediKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, Engelliler Haftası sebebiyle bir gösteri düzenledi.

SDKM’de gerçekleşen programa Doç. Dr. Figen Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ebubekir Ardıç, sivil toplum kuruluşları, dernek üyeleri ve başkanları, özel rehabilitasyon merkezleri, özel öğrenciler ve aileleri, Kağıtspor izcileri katılım sağladı.

YAŞAR KAAN ANNESİYLE SAHNEYE ÇIKTI

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program öğrencilerin yıl boyu hazırlandıkları ritim grubu ile başladı. Yoğun alkış alan ritim grubu gösterisi ardından Koro grubu Çanakkale türküsünü seslendirdi.

Ardından sahneye 5 aylık gayretli çalışma ile ‘Davet’ isimli şiiri okuyan Yaşar Kaan Ersin, annesi Ayşegül Hanımla birlikte çıktı. Ayşegül Hanım oğlu ile yaşadıkları sevgi ve saygı dolu hayat mücadelesinden bahsetti. Otizm tanısı olan özel bir çocuğu olduğunu aktaran Ayşegül Hanım, tanıyı öğrendiklerinde kendilerini hiç bilmedikleri bir dünyanın içinde olduklarını belirtti.

Özel eğitim alınmasını gerektiğini öğrendiklerini belirten Ayşegül Hanım, "Adapte olmalıydık, Yaşar Kaan için en iyisini yapmalıydık. Oğlum şu an 24 yaşında. 24 yıla çok şey sığdırdık. Neler başardık, ne kadar yol kat ettik. Daha da başaracağız. Özel çocuğa sahip annelerin babaların bunları yaşamış olduğunu çok iyi biliyorum. Çocuğundan anne baba kelimesini duymanın mutluluğunu hepimiz biliriz. Bugün oğlum çok özel insanların gönül verdiği Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezine gidiyor. Buradaki öğretmen ablalarımız, abilerimiz çok ama çok özverili davranıyorlar. Burada yapılan etkinlikler, geziler çocuklarımızı Cemil Meriç’e severek isteyerek gelmelerini sağlıyor. Hem çocuklarımıza hem de bizlere gereken desteği sağlıyorlar. Öğretmenlerimizin hakkını hiçbir zaman ödeyemem. Hepsine çok teşekkür ediyorum" sözleriyle konuşmasını bitirdi.