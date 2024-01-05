Kocaeli'de özel öğrenciler yeteneklerini sergiledi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinde eğitim gören özel gereksinimli öğrencilere yönelik tiyatro eğitimi başlattı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi özel gereksinimli çocukların iletişim ve etkileşim becerilerinde anlamlı gelişmelere destek olduğu bilenen tiyatro eğitimi başlattı.

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinde verilen eğitimlerde bireylerin kendilerini ifade etmelerine, iletişim becerilerini geliştirmelerine ve genel olarak kapsamlı bir gelişim süreci yaşamalarına olanak sağlıyor. Mayıs ayında seyirci ile buluşması planlanan ‘Uzat Elini’ isimli tiyatro çalışması; çeşitli film ve dizilerde rol alan emekli Devlet Tiyatro Sanatçısı İbrahim Şahin tarafından haftanın iki günü, yaklaşık 4 saat olarak veriliyor.

HAYALLERİMİZİN PEŞİNDEN KOŞUYORUZ

Merkezde yaklaşık 1,5 yıldır eğitim gören özel gereksinimli öğrenci Berat Atasoy, ‘’Bu merkeze gelmeden önce tiyatro nedir, hiçbir bilgim yoktu. Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi sayesinde tiyatro nasıl bir şeydir öğrendim. Elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz, hem eğleniyoruz hem zaman geçiriyoruz, hayallerimizin peşinden koşuyoruz. Hayalim tiyatro sayesinde sahneye çıkmak’’ dedi.

HAYAT VERDİ BANA BURASINI

Aynı şekilde merkezde bir yıldır eğitim gören Hasret Zeynep Ay, ‘’Burası çok güzel, arkadaş ortamı bulmak da çok güzel oldu. Kendime göre en güzel şey; Kemal Sunal gibi oyuncu olmak ve tiyatroda olmak çok güzel. Hayat verdi bana burasını. Kemal Sunal'ı seviyorum. Başka filmler pek hoşuma gitmiyor. Derste güzel eğlenceli güzel vakit geçiriyoruz. Ben kendi senaryomu okuyorum’’ ifadesini kullandı. Eğitimin anlatılmayacak kadar çok güzel bir şey olduğunu anlatan Zeynep Ay, ‘’Her insan kendi ayaklarının üzerinde durabilmeli. Bizler başımızın çaresine tek başımıza bakmamız gerekiyor. Eğitim ve çalışmakla her şeyi başarabiliriz’’ diye konuştu.