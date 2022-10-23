Kocaeli'de özel öğrenciler hünerlerini sergiledi

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi Aşçı Takımı ve Kocaeli Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri yemek yarışmasında kıyasıya yarıştı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim gören özel gereksinimli öğrencileri sosyal hayata kazandırmaya ve ilgi alanlarında kendilerini geliştirmeleri için fırsatlar sunmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Kocaeli’nin geleneksel yemeklerinden oluşan yemek listesi üzerinden gerçekleşen yarışmada hünerlerini sergileyen özel öğrenciler, Kocaeli Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileriyle karşılaştı. Toplamda 24 öğrencinin hazırladığı birbirinden leziz yemekler jüri tarafından tam not aldı. Yemek yarışmasına Kocaeli Üniversitesi’nden dekan ve yardımcıları, bölüm başkanları, öğretim üyeleri, araştırma görevlileri ve çok sayıda öğrenci katılım gösterdi.

Özel gereksinimli öğrenciler ve Kocaeli Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerinin katıldığı yemek yarışmasında, Turuncu ve Turkuaz takım olarak 24 öğrenci Kocaeli’nin geleneksel yemeklerini yaptı. Sütlü Kesme Çorba, Tavuklu Kabak Dolması, Şehriyeli Pirinç Pilavı, Mancarlı Pide, Zerde, Kızılcık Şerbetini hazırlayan yarışmacılar el lezzetlerinin yanı sıra sevgilerini de katarak muhteşem yemekleri jüriye sundu.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ebubekir Ardıç, çeşitli televizyon programlarına aşçı olarak katılan ve aynı zamanda Kocaeli Üniversitesi Gastronomi Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Rüzgar Sünbül’ün de aralarında bulunduğu jüri üyeleri tarafından tadım ve oylama gerçekleştirildi. Tüm yemekler jüri üyelerinin beğenisini kazandı.