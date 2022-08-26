Kocaeli'de örgü dersleri Anne Şehir'de

Kocaeli'de Anne Şehir’deki el sanatları kursunda makrome, örgü çanta yapımı, amigurumi (örgü oyuncak) ve örgü kıyafet yapımı gibi tığ işi el örgüsü dersleri veriliyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programında yer alan katılımcılara yönelik haftanın üç günü Gebze Ailem Kocaeli Eğitim Merkezinde yüz yüze örgü kursu veriliyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid 19 salgın sürecinde de kurslar çevrimiçi olarak devam etmişti. Anne Şehir katılımcıları bu süreçte el emeği göz nuru ürünler ortaya çıkarttı.

Gebze’de Ailem Kocaeli Eğitim Merkezinde yaklaşık 5 yıldır çevrimiçi ve yüz yüze olarak gerçekleştirilen kurslarda makrome, örgü çanta yapımı, amigurumi(örgü oyuncak) ve örgü kıyafet gibi birçok örgü modelini öğrenen kadınlar, yaptıkları ürünleri çevrimiçi satış sayfalarında ya da etrafındaki kişilere satarak aile ekonomisine katkıda bulundu. Ayrıca ortaya çıkartılan ürünler ihtiyaç sahibi çocuklara da hediye ediliyor.

Derslerde; evde kenarda kalan örgü ipleri, geri dönüştürülmüş malzemeler materyal olarak değerlendirilerek, ortaya çıkan ürünlerde tığ işi sık iğne ve trabzan örgü tekniği kullanılıyor. Kursiyerler, eğitmenlerin hazırladığı tarif ve şablonları okumayı öğrenerek, tekniklere uygun ürün hazırlamaya geçiyor. Kursu başarı ile tamamlayanlara katılım belgesi takdim ediliyor. Ayrıca 9-12 yaş arası çocuklara yönelik el sanatları atölyesinde, çocukların el becerileri ve ince motor gelişimlerine katkı sağlayacak sanatsal aktiviteler düzenleniyor.

"İYİ Kİ KOCAELİ'NDEYİZ"

İki yıldır Büyükşehir Belediyesinin sunduğu Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programından faydalandığını aktaran Remziye Ödemiş, "Bizlere bu imkânı sunan herkese çok teşekkür ederiz. Pandemi döneminde bizleri yalnız bırakmadınız, evlerimizdeki o sıkıntılı, stresli dönemleri çok rahat geçirdik. Amigurumi bebek örgü dersleri aldık, çantalar ördük, çocuklarımıza çeşit çeşit oyuncaklar yaptık. Hem kendimiz eğlendik, hem çocuklarımız eğlendi. Etkinliklere benimle birlikte oğlum da katıldı. Anahtarlıklar yaptı, halı dokudu, Kocaeli'nde olup bu ayrıcalıklardan faydalanmak bizim için gerçekten çok önemli, kendimi çok şanslı hissediyorum. Yaptığımız ürünler, çocuğumun aktiviteleri her şey çok güzel. İyi ki Kocaeli'ndeyiz, iyi ki de buradayız" dedi.