Kocaeli'de ÖNEM veren proje

Kocaeli ÖNEM Projesi kapsamında Gölcük Belediyesi Değirmendere Yalı Evleri’nde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, masal anlatımlarıyla eğlenerek hayal güçlerini geliştirdiler.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli genelinde öğrenim gören dezavantajlı ve risk altındaki çocukların gönüllerine dokunmak, oluşabilecek riskleri önlemek amacıyla Kocaeli Valiliği himayesinde başlatılan “Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele (ÖNEM)” projesi kapsamında Değirmendere’de masal anlatımı etkinliği düzenlendi. Gölcük Belediyesi ve Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü katkılarıyla Gölcük Belediyesi Değirmendere Yalı Evleri Seramik Evi’nde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, masal anlatımlarıyla eğlenerek hayal dünyalarını geliştirdiler.

EN GÜZEL MASALLAR ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

Gölcük’te bin 169 öğrenci ile sürdürülen Kocaeli ÖNEM Projesi kapsamında düzenlenen etkinliğe Müfit Saner İlkokulu ve Şehit Cengiz Topel İlkokulu’ndan toplam 60 öğrenci katıldı. Öğrenciler Masalcı Abla’nın anlatımları ile masal dolu bir gün geçirdiler.