Kocaeli'de Oda Orkestrası’nda Kasım heyecanı

Kasım’da İzmit ve Gebze’de konser verecek olan Büyükşehir Konservatuvarı Oda Orkestrası, İzmit Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda provalarını sürdürüyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Oda Orkestrası Engin Şen şefliğindeki ikinci büyük konseri için hazırlıklarına başladı.

Orkestra geçtiğimiz Mayıs ayındaki ilk konserinde muhteşem bir performans sergilemiş ve klasik müzik severlerden büyük beğeni görmüştü. Başarılı orkestra ikinci konserini Kasım ayında verecek. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Solist Arp Sanatçısı Çağatay Akyol, Borusan Quartet ve Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Viyola Grup Şefi Efdal Altun’un solist olarak yer alacağı konser, İzmit ve Gebze’de gerçekleştirilecek. İlk konser 13 Kasım Pazar günü Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde, ikinci konser ise 14 Kasım Pazartesi günü Kocaeli Kongre Merkezi’nde verilecek.

PROVALAR TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR

Şef Engin Şen yönetimindeki KBB Oda Orkestrası, İzmit Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda provalarını sürdürüyor. Keman, viyola, viyolonsel, klarnet ve flüt enstrümanlarından meydana gelen Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Oda Orkestrası, 25 üyeden oluşuyor. Oda Orkestrası içerisinde müzik öğretmenleri, Büyükşehir Belediye Konservatuarı öğrenci ve eğitmenleri ile müzik bölümü mezunları bulunuyor. Tüm Oda Orkestrası üyelerinin, hayatlarının bir döneminde Kocaeli’nde yaşamış olmaları ise ortak özellikleri arasında yer alıyor.