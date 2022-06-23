Kocaeli'de minik biniciler sertifikalandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 4-6 yaş arası çocuklara yönelik başlattığı 4 haftalık At Biniş Eğitimlerine katılan minik binicilere katılım belgeleri verildi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin organize ettiği, uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleşen ücretsiz ‘At Biniş Eğitimleri’nde öğrencilere katılım belgesi takdim edildi. Çocuklara yönelik atlı spor kulüplerinde gerçekleşen 4-6 yaş arası ‘At Biniş Eğitimleri’ 4 hafta sürdü.

Yetkililer; 4-6 yaş arası çocuklara yönelik binicilik eğitimlerinin çocukların televizyon izlemek, internette gezinmek yerine keyifli zaman geçirebilecekleri bir spor dalı olarak düşünülmesi gerektiğini belirtti.

Ayrıca at biniş eğitimlerinin amacının çocuklarda denge ve motor beceri gelişimine yardımcı olabilecek bir spor dalı ile tanıştırmak olduğunu kaydetti.

Ata sporumuz olan biniciliği yeni nesillere sevdirmek için düzenlenen eğitimlerde çocukların heyecanı görülmeye değerdi. Başlangıç seviyesinde verilen eğitimlerde çocuklar; at bindikleri zaman vücut kontrolünün nasıl sağlanması gerektiği, atla denge, uyum ve iletişim konularında eğitim sahibi oldu.

4 haftalık planlanan ücretsiz at biniş eğitimlerine devam eden 250 çocuğa katılım belgesi verilirken, çocuklara yaş gruplarına göre akıl ve zekâ oyunları kitapları da dağıtıldı.