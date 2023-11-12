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Kocaeli'de Milli İrade Meydanı şekilleniyor

YAŞAM 12.11.2023, 10:13
Kocaeli'de Milli İrade Meydanı şekilleniyor

Kocaeli’ye vizyon katacak projelerden birisi olan yeni Milli İrade Meydanında aralıksız devam eden çalışmaları Başkan Büyükakın yerinde incelediKOCAELİ (İGFA) - Şehre vizyon katacak projeleri bir bir hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, dünya meydanları ile boy ölçüşecek Kocaeli Milli İrade Meydanı çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. 50 bin metrekarelik alan üzerine kurulan yeni Milli İrade Meydanı çalışmalarını Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yerinde inceledi. Çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Büyükakın, ‘’Bu göz alıcı eser; hem sosyal hem de kültürel etkinliklere ev sahipliği yaparak, şehrimizin güzelliğine güzellik katacak’’ dedi.

İçerisinde otoparkı, spor ve diğer sosyal alanlarıyla vatandaşların yeni cazibe merkezlerinden birisi haline gelecek olan yeni Milli İrade Meydanı, 8 bin 600 metrekaresi saçaklı yapısıyla toplamda 50 bin metrekarelik alan üzerine kuruluyor. Büyükşehir’in sahadaki çalışmalarını yakından takip eden Başkan Büyükakın, Milli İrade Meydanında incelemelerde bulundu. Başkan Büyükakın’a çalışmalar hakkında Yapı Kontrol Dairesi Başkanı Serkan Ihlamur ve diğer teknik personel detaylı bilgi verdi. Başkan Büyükakın’ın saha incelemesinde Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık da hazır bulundu.

MEYDAN VE SOSYAL ALANLAR

Meydan içerisinde; zaman içerisinde değişebilir ve yenilenebilir olarak öngörülen, öğrenme,  paylaşma ve hareket fonksiyonlarına hizmet eden toplam 3300 m2 tek katlı parçalı kapalı alanlar (105 kişilik çok amaçlı salon, fitness ve spor stüdyosu, kitap kafe, eğitim atölye ve sınıfları, kafe yapıları) yer alacak. Saçak yapısı dışında kalan alanda meydan, etkinlik alanı, kaykay pisti, doğal amfi, çocuk parkı, yeşil alan ve 32 adedi engelli olmak üzere 366 araçlık açık otopark şeklinde planlandı. Meydanın kuru havuz yer alacak ve zeminlerde dökme ve doğal taşlar ile beton kaplamalar yer alacak.

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