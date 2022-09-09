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Kocaeli'de mehter coşkusu
YAŞAM 09.09.2022, 09:43
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı, Cumhuriyet Bulvarı’ndaki yürüyüşünde coşkulu marşlar çalarak kent sakinlerini selamladı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı, en sevilen mehter marşlarıyla vatandaşları selamladı.
Büyükşehir tarafından yeni baştan yapılan İzmit Cumhuriyet Bulvarı’nda gerçekleştirilen yürüyüşte İzmitliler söylenen marşlara eşlik etti.
Çok sayıda vatandaşın cep telefonu ile sosyal medyadan canlı yayın yaptığı yürüyüşü kentte bulunan uluslararası öğrenciler de izledi.
Merkez Bankası önünden başlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı yürüyüşü Meslek Lisesi önünde son buldu.
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