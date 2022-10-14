Kocaeli'de lavantaları İZGİM'li kadınlar sanata dönüştürüyor

İzmit Belediyesi'nin lavantaları İZGİM’li kadınların elinde sanata dönüşüyor.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı lavanta bahçelerinde yetişen lavantalar, İzmit Belediyesi Kadın Girişimciler Merkezi’nde(İZGİM) girişimci kadınlarının elinde sanata dönüşüyor.

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine devam eden ve başarılı çalışmalara imza atan İzmit Kadın Girişimciler Merkezi’ndeki girişimci kadınlar, geleneksel el sanatlarını yaşatmaya devam ediyor.

Girişimci kadınlar, el sanatlarını icra ettikleri mum, sabun ve tokat baskı atölyelerinde İzmit Belediyesine ait lavanta bahçelerinin mahsullerini kullanıyor.

Üretime katılan ve ekonomik anlamda ayakları üstünde durmaya çalışan üretici kadınlar, İzmit Belediyesine ait lavanta bahçelerinden elde edilen mahsullere yeniden hayat vererek ortaya çıkardığı lavantalı sabun, lavanta kokulu mum ve lavanta desenli tokat baskı ürünler alıcılar tarafından da çok beğeniliyor.