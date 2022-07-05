Kocaeli'de kurtuluşa Ziynet Sali coşku kattı

Kocaeli Büyükşehir'in yaz etkinlikleri kapsamında sahne alan Ziynet Sali birbirinden güzel şarkılarını anlamlı gün için söyledi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin, pazar günü başlayan yaz etkinlikleri Ziynet Sali konseriyle devam etti. Sevilen sanatçı birbirinden güzel şarkılarını Karamürsel’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı kapsamında Kocaelililer için seslendirdi.

Çok sayıda vatandaşın katıldığı konserde Ziynet Sali şarkılarıyla Karamürsel Kordon Sahili’ni adeta salladı. Konseri vatandaşlarla birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın yanı sıra Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ve eşi ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal da izledi.

Alkışlar ve yoğun sevgi seli altında sahneye çıkan Ziynet Sali konsere “Efkarım Var” şarkısıyla başladı. Şarkısını sevenlerinin coşkulu katılımıyla tamamlayan Sali, “Siz değil ben sizleri alkışlıyorum. Çok güzelsin Kocaeli” dedi.

Sali’nin sözlerinin ardından sahneye Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım birlikte geldi. Karamürsel’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılını kutlayan Karamürsel Belediye Başkanı Yıldırım, “Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilere şükranlarını sundu.

SALİ’DEN MUHTEŞEM SAHNE PERFORMANSI

Konuşmaların ardından Ziynet Sali yeni ve eski albümünden oluşan bir repertuarla konserine devam etti.

Tüm şarkılarını kendisini dinlemeye gelen sevenleriyle birlikte seslendiren Sali, “Muhteşemsiniz. Tüm şarkılarımda benimlesiniz. Ne mutlu bana. İyi ki buradayım” dedi.

Sali yaklaşık iki saat süren muhteşem sahne performansında, sesi ve sempatik tavırlarıyla seyircinin gönlünde bir kez daha taht kurarak sahneden indi.