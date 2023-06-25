Kocaeli'de kurban pazar yerleri ilaçlanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 6 ilçede kurulan kurban çadırlarında periyodik olarak ilaçlama uygulaması yapıyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık satış alanlarında sivrisinek, karasinek ve kene gibi haşerelere karşı ilaçlama uygulaması gerçekleştiriyor.

Bu sayede başta karasinek olmak üzere vektör özelliği taşıyan canlıların üremesi engellenirken, vatandaşların kurban alım satım işlemlerini de sağlıklı bir ortamda yapmaları sağlanıyor.

İnsan ve hayvan sağlığının korunması amaçlanan ilaçlama uygulaması Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yürütülüyor. Bu kapsamda Gebze. Çayırova, Dilovası, Körfez, Derince ve Başiskele’de konuşlandırılan 6 kurban pazarında 6 ekip 16 kişi ile günlük periyotlarla 460 çadırda düzenli ilaçlama çalışmaları yapıyor. Ayrıca söz konusu alanlarda oluşan atıklarında bertaraf sağlanıncaya kadar her yıl olduğu gibi bu yıl da aynı titizlikle çalışmalar sürdürülüyor. İlaçlama Kurban bayramı sürecinde de devam edecek.

Önceliğini insan ve hayvan sağlığının korunması olarak belirleyen Büyükşehir, kurban alışverişinin sağlıklı ortamlarda yapılması için çaba sarf ediyor. Pazar yerlerinde gerçekleşen ilaçlama ile karasinek, sivrisinek, haşere, larva ve erginlerine yönelik risklerin önüne geçilmesinin amaçlandığını ifade eden yetkililer, kullanılan ilaçların Sağlık Bakanlığınca onaylanmış olduğunu ve bu uygulamalarla da çevre ve halk sağlığının korunmasının hedeflendiğini belirtti.