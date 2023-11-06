Kocaeli'de korist seçmelerine yoğun ilgi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Çocuk Korosu ve THM Uygulama Topluluğu'nun korist seçmeleri yapıldı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarına bağlı olarak faaliyet gösteren Çocuk Korosu ve Türk Halk Müziği Uygulama Topluluğu’nun korist seçmeleri yapıldı. Hafta sonunda gerçekleştirilen seçmelere her yaştan vatandaş ilgi gösterdi.

Her iki koronun seçmeleri Leyla Atakan Kültür Merkezi Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda yapıldı. İlk olarak sabah saatlerinde Çocuk Korosu’nun korist seçmeleri düzenlendi. Bu seçmelere 7 ila 12 yaş arasında 30 çocuk katıldı. Aileleriyle birlikte Büyükşehir Belediye Konservatuvarı’na gelen öğrenciler heyecanlarıyla dikkat çekti.

3 AŞAMALI SINAV

Çocuk Korosu’nun üyesi olmak isteyen öğrenciler 3 aşamalı bir sınavdan geçti. Bu kapsamda adaylara; tek ses, melodi tekrarı soruldu. Son olarak kendilerinden bir okul şarkısı veya bir marş okumaları istendi.

Büyükşehir Belediye Konservatuvarı’nın sevilen korolarından biri olan Türk Halk Müziği Uygulama Topluluğu’nun korist seçmeleri de yapıldı. Seçmelere 17-45 yaş arasında 10 vatandaş katıldı. Adaylardan, farklı yörelere ait 3 türkü seslendirmeleri istendi. Her iki koronun korist seçmelerini Büyükşehir Belediye Konservatuvarı eğitmenleri ve koro şefleri yaptı.