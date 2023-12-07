Kocaeli'de Körfez’in caddelerine estetik dokunuş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Körfez’in Hamit Kaplan ve Mevlana caddelerinde yapılan üstyapı çalışmalarıyla modern ve estetik açıdan zengin caddeler oluşturduKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Körfez ilçedeki üstyapı çalışmalarıyla caddelere estetik dokunuşlar devam ediyor.

Hamit Kaplan ve Mevlana caddelerinde yapılan üstyapı çalışmalarıyla Körfez’e modern, estetik görsel açıdan zengin caddeler kazandırılıyor. Bu kapsamda Esentepe ve Yeniyalı mahallerini birleştiren Hamit Kaplan Caddesinde asfaltlama çalışması yapıldı. 2 bin ton asfalt serilen Hamit Kaplan Caddesi’nde Büyükşehir tarafından dekoratif aydınlatma direkleri montajı da tamamlandı. Derince Yenikent ile Körfez Çamlıtepe mahallerine ulaşımın sağlandığı Mevlana Caddesi’nde de mineral tretuvar yaya kaldırımları, dekoratif aydınlatma direkleri yenilenmesi sonrası asfalt yenileme çalışması yapılacak.