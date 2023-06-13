Kocaeli'de konservatuvardan mezuniyet sevinci

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Müzik Bölümünde eğitim alan 54 öğrenci için mezuniyet konserleri düzenlendiKOCAELİ (İGFA)- Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarının Müzik Bölümünde eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, düzenlenen konserlerle mezun oldu. Büyükşehir Konservatuvarı; Batı, Türk Halk ve Türk Sanat Müziği branşlarından bu yıl toplam 54 öğrenciyi mezun verdi. Konservatuvarda 3 yıl boyunca eğitim alan öğrenciler mezuniyet sevinçlerini eğitmenleri ve aileleriyle paylaştı.

Mezun olan öğrenciler için Dr. Şefik Postalcıoğlu Salonu’nda üç ayrı konser düzenlendi. Mezuniyet konserlerine öğrenci velilerinin yanı sıra onları yetiştiren eğitmenleri de katıldı. Öğrenciler mezuniyet başarı belgelerini eğitmenlerinin elinden aldı.

EĞİTİMİ PERFORMANSLA TAÇLANDIRDILAR

Batı Müziği, Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği branşlarında üç yıl boyunca eğitim alan öğrenciler mezuniyet törenlerinde sahne performanslarıyla göz doldurdu. Aldıkları kaliteli konservatuvar eğitimini sahnede taçlandıran öğrencileri eğitmenleri de büyük bir gururla izledi. Gösterilerin sonunda alkışlarla karşılanan öğrenciler, ilk sanat eğitimlerine başladıkları Büyükşehir Belediye Konservatuvarına ve onları yetiştiren eğitmenlerine teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Konservatuarı Batı Müziği Bölümünden 33, Türk Sanat Müziği Bölümünden 14 ve Türk Halk Müziği Bölümü’nde 7 öğrenci mezun oldu. Böylece bu yıl Büyükşehir Belediye Konservatuarı Müzik Bölümünden toplam 54 öğrenci başarı göstererek mezun olmaya hak kazandı.