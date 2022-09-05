Kocaeli'de konservatuvar yetenek sınavları yapıldı

Kocaeli'de 5 ile 55 yaş arasındaki 1.531 kişi, Büyükşehir Belediye Konservatuvarının öğrencisi olabilmek için yetenek sınavlarında ter döktüKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin en önemli sanat eğitim kurumu olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarının 2022-2023 eğitim-öğretim dönemi yetenek sınavları hafta sonunda gerçekleştirildi. 7 bölüm ve 29 sanat dalında yapılan sınavlara 5 ila 55 yaş arasında 1.531 kişi katıldı.

Sınav sonuçları 7 Eylül Çarşamba günü www.kocaeli.bel.tr adresi üzerinden açıklanacak.

4 SANAT MERKEZİNDE EŞ ZAMANLI YAPILDI

Yetenek sınavları Büyükşehir Belediye Konservatuvarının dört ayrı merkezinde ve eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Güzel Sanatlar branşlarının sınavları Anıt Park içindeki Sanat Atölyesi’nde, bale bölümünün sınavları SDKM’de, geleneksel sanatların sınavları Seka Kültür Alanı içindeki Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Eğitim Merkezi’nde, müzik branşının sınavları ise Leyla Atakan Kültür Merkezi içindeki Kültür Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürlüğü’nde yapıldı.

Müzik branşı sınavlarında adayların müzik duyum yetenekleri üzerinde durulurken, bale branşında fiziksel uygunluk, esneklik, hareket algısı ve müzikal duruşa bakıldı. Güzel sanatlar bölümlerinin sınavlarında, verilen kompozisyonun kağıt üzerine kara kalem ile aktarımı istenirken, geleneksel sanatlar sınavında ise bir ya da üç parçadan oluşan objelerin kağıt üzerine kara kalem aktarımına bakıldı.

Konservatuvarın yeni eğitim dönemi kayıtları ise 7-13 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Kayıt yaptırmayan öğrencilerin hakları yedek öğrencilere geçecek. Konservatuvarda 2022-2023 eğitim öğretim dönemi 19 Eylül Pazartesi günü başlayacak.