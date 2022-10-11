Kocaeli'de konservatuvar öğrencilerinin sergisine tam not

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Güzel Sanatlar Bölümü öğrencileri iki yıllık pandemi döneminin ardından, eserlerini Gar Sanat Galerisi’nde sergilemeye başladıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Güzel Sanatlar Bölümü son sınıf öğrencilerinin eserlerinden oluşan sergi Gar Sanat Galerisi’nde açıldı.

Konservatuvar Güzel Sanat Bölümü öğrencileri iki yıllık pandemi döneminin ardından eserlerini sanat severlerin beğenisine sundu. Öğrencilerin ortaya koyduğu eserler büyük beğeni gördü.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği açılışa Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürü Hayriye Sözer, Kocaeli İl Kültür Müdürü Fatih Taşdelen, eğitmenler ve öğrenci velileri katıldı.

Açılışta bir konuşma yapan şube müdürü Sözer, “Öğrencilerimiz pandemi döneminde derslerine online devam ederek, sanat yolcuklarına ara vermedi. Eğitmenleri ile birlikte bu dönemi en iyi şekilde değerlendirdiler. Eğitmenlerimizi ve öğrencilerimizi yürekten kutluyorum. Çok başarılı eserler ortaya çıkardılar” dedi.