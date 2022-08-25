Kocaeli'de konservatuvar için yeteneklilerden yoğun ilgi

3-4 Eylül tarihlerinde yapılacak Kocaeli Büyükşehir Konservatuvarı yetenek sınavları için başvuru süresi başladı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı’nın 3-4 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek yetenek sınavları için başvuru süresi 22 Ağustos Pazartesi günü başladı.

Yetenek sınavları için ilk günden itibaren yoğun başvuru yapıldı.

Başvuru süresi, 31 Ağustos Çarşamba günü sona erecek.

Konservatuvar Yetenek Sınavlarının başvuruları online yapılıyor. Başvurular, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ebelediye.kocaeli.bel.tr adresi üzerinden gerçekleştiriliyor.

SINAVLAR 3-4 EYLÜL’DE

Büyükşehir Konservatuvarının sınavları, 3-4 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Aday öğrenciler, konservatuvarın 7 bölüm ve 29 branşı kapsamında tercih ettikleri bir sanat dalında sınava girecek. Sınavlarda başarılı olan adaylar, kazandıkları bölüm kapsamında, 2 ile 4 yıl arasında sanat eğitimi almaya hak kazanacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sınav salonlarında bu yıl da alanında uzman eğitmenlerin yer aldığı komisyonlar kuracak. Sınav komisyonlarında, Büyükşehir Belediye Konservatuvarı eğitmenlerinin yanı sıra Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde görev yapan uzman akademisyenler görev alacak. Sınav değerlendirmeleri bu komisyonlar tarafından yapılacak.