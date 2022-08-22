Kocaeli'de klarnet ustaları aynı sahnede buluştu

Türkan Kandıralı, Altan Gözetlik ve Ergün Şenlendirici’nin katıldığı gecede, Kandıra’nın simgesi klarnet hak ettiği değeri buldu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra’nın simgesi klarneti düzenlediği muhteşem bir gece ile dünyaya tanıttı. Klarnetin Türkiye’deki en önemli isimleri Türkan Kandıralı, Altan Gözetlik ve Ergün Şenlendirici aynı sahnede bir araya gelerek klarnetin sesine can verdi. Sanatçılar seslendirdikleri eserlerle, aynı zamanda Kandıra’nın yetiştirdiği merhum Mustafa Kandıralı’yı yad etmiş oldu. Gecede TRT İstanbul Radyosu sanatçısı Ayşe Ekiz, en güzel şarkılarını klarnet üstatlarının eşliğinde seslendirdi.

KLARNETİN DEVLERİ KANDIRA’DA BULUŞTU

Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz Pazar gecesi Kandıra ilçesi ile özdeşleşen klarneti dünyaya tanıtmak amacıyla bir gece düzenledi. Kandıra Kent Meydanı’nda gerçekleştirilen ve halkın yoğun ilgi gösterdiği gecede klarnetin dev isimleri, Türkan Kandıralı, Altan Gözetlik ve Ergün Şenlendirici sahne aldı. Geceye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak ve Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan da katıldı.

BAŞKAN TURAN’DAN KLARNET FESTİVALİ MÜJDESİ

Gecede bir konuşma yapan Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile düzenledikleri klarnet gecesini gelecek sene daha da ileriye taşıyacaklarını söyledi. Başkan Turan, “Gelecek sene bu etkinliğimizi festivale dönüştürmeyi planlıyoruz. Projenin mimarisinde yine Türkan Kandıralı ağabeyimiz olacak. Bu önemli etkinlikte bize destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum” dedi.