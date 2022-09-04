Kocaeli'de kırsalda toplu ulaşım hattı 85’e ulaştı

Kocaeli'de geçtiğimiz yıl kırsal mahallere 1 milyon 370 bin yolcu taşıyan Büyükşehir Belediyesi, 24 ilave hatla daha rahat ulaşım imkânı sağlayacak.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen yıl başlatılan ‘Kırsal Mahalleler’ hatları genişliyor.

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında başlayan proje kapsamında 61 olan hat sayısı 2022 yılında 85 hatta ulaştı. Kırsal kalkınmanın sağlanması için çok sayıda projeye imza atan Büyükşehir, toplu ulaşım ağını büyütüyor.

BİR YILDA 1 MİLYON 370 BİN YOLCU TAŞINDI

Büyükşehir’in kırsala yönelik önemli hizmetlerinden biri olan ulaşım seferberliği, 2021 yılında vatandaşların yüzünü güldürdü. Son bir yılda 61 hatta günlük ortalama 3 bin 755, toplamda ise 1 milyon 370 bin 720 yolculuk gerçekleşti.

2022 yılında yapılan çalışmalar sonucunda 24 yeni hat ilave edilerek toplam hat sayısı 85’ ulaştı. Kırsal bölgelerde toplu taşıma hizmeti kapsamında günlük 24 bin 570 kilometre mesafe kat ediliyor. Sefer sayısı ise 527’den 914’e çıkarılarak vatandaşların daha hızlı ulaşım imkânına kavuşması sağlanıyor.

Bu arada mahalle statüsüne dönüşen köylerde yaşanan vatandaşa günlük 85 hat, 167 araç, 914 sefer, yaklaşık 24.570 km köyler arası, ilçe merkezlerine ve şehir merkezine toplu taşıma hizmeti verilmesi planlanıyor.