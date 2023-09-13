Kocaeli'de kırsala işaret ve yönlendirme seferberliği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kırsal mahallelerin işaret ve yönlendirme levhalarını yeniliyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ulaşıma yönelik büyük projelerine devam ediyor.

Kent genelinde hayata geçirdiği kavşak, tünel, köprü, üst geçit projeleriyle ulaşımı kolaylaştıran Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerin işaret ve yönlendirme levhalarıyla sürücülerin sağlıklı ve güvenli bir şekilde ulaşımlarını kolaylaştırıyor.

İL GENELİNDE ÇALIŞMA

Bu kapsamda Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğünce yollardaki en önemli güvenlik işaretlerinden olan yön levhaları yenileniyor. 2023 yılı içerisinde 10 bin adet uyarı ve tanzim levhası, 3 bin adet bilgi levhası yapılmasını planlayan Büyükşehir Belediyesi, ağustos ayı itibariyle 7 bin 500 uyarı ve tanzim levhası, bin 600 adet bilgi levhası montajını tamamladı.