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Kocaeli'de kentsel dönüşüm hamlesi sürüyor

YAŞAM 23.01.2024, 17:49
Kocaeli'de kentsel dönüşüm hamlesi sürüyor

Dirençli Şehir Kocaeli hedefiyle 5 ilçede başlayan kentsel dönüşüm hamlesi devam ederken Cedit’te binalar yükselmeye başladı, kira yardımı da artırıldı.KOCAELİ (İGFA) - 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’ni ağır şekilde yaşayan Kocaeli, aradan geçen zamanda yapılan çalışmalarla yaralarını sardı. Bu süreçte Büyükşehir Belediyesi, birinci derecede deprem bölgesinde yer alan Kocaeli’de 1999 depreminde yaşanan acının ve kayıpların tekrarlanmaması adına ve depreme karşı daha güvenli kent oluşturmak için kentsel dönüşüm projelerine hız verdi.

GÜVENLİ YAŞAM ALANLARI

Zaman içerisinde yıpranan yapıları iyileştirerek depreme dayanıklı konutlarla Kocaelili vatandaşlara güvenli yaşam alanları oluşturmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, riskli ve rezevr alan ilan edilen bölgelerde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığıyla koordineli şekilde kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdürüyor.

REKOR SEVİYEDE ANLAŞMA

Büyükşehir bu kapsamda ülke tarihinin en büyük kentsel dönüşümlerinden İzmit Cedit Mahallesi’nde kentsel dönüşüm projesini TOKİ ile birlikte hayata geçirdi. Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 126 dönüm alanda hak sahipleriyle birebir görüşülerek, tarihin en yüksek anlaşma oranı olan %99 ile uzlaşma sağlandı. Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında bin 753 hak sahibiyle görüşüldü. Bin 662 hak sahibiyle anlaşma sağlandı. Tüm alt yapı çalışmaları Büyükşehir Belediyesi tarafından üstlenildi ve 100 milyon TL bütçe aktarıldı.

KİRA YARDIMI 3.750 TL’YE ÇIKTI

Cedit Kentsel Dönüşüm Projesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hak sahiplerini mağdur etmedi. Bağımsız birimi bulunan hak sahiplerine (işgalci veya tapulu) kira yardımı yapılıyor. 2021 yılı ekim ayı itibariyle kira bedellerinin ödemesine başlandı. Her ayın 20-30’u arası kira yardımı ödemeleri yapılıyor. 2024 yılı ocak ayı itibariyle kira yardımı bağımsız birim başına aylık 2.500 TL’den 3.750 TL’ye çıkarıldı.

PROJE ALANINDA ÇALIŞMA

Cedit Mahallesinde bulunan 494 yapı kontrollü bir şekilde yıkıldı. 28 Temmuz 2022 tarihinde Cedit Kentsel Dönüşüm projesinin ihalesi yapıldı. 30 Eylül 2022 tarihinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yer teslimi yapıldı. Kentsel Dönüşüm Proje alanında çalışmalar devam ediyor. Proje alanında temel kazıları, hafriyat ve beton santralinin kurulum süreci tamamlandı. Arazinin topografik yapısı zor olduğundan yapıların deprem yönetmeliğine uygun ve vatandaşlarımızın rahat, güvenli ve sağlıklı konutlara ulaşması için TOKİ ve Büyükşehir denetiminde azami özen gösteriliyor. Proje kapsamında 50 blok için 1 ticaret merkezi yapılacak. Proje bin 105 daire 8 dükkandan oluşmaktadır. 11 adet bloğun temeli atılmış ve imalat aşamalarına başlanmıştır. 12 adet bloğun temel atma aşamasına geçilmiştir.

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