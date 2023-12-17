Kocaeli'de Kent Mezarlığı’na 20 dönümlük yeni alan

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kent Mezarlığı’nda mevcut doluluk oranının artması nedeniyle 20 dönümlük yeni mezarlık alanı oluşturuyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent içindeki mezarlık alanların yetersiz kalması üzerine Umuttepe yolu üzerinde Kent Mezarlığı’nı inşa etmişti. Bu alandaki mezarlık yeriyle ilgili taleplerin artması üzerine Kent Mezarlığının genişletilmesi çalışmaları sürdürülüyor. Kent Mezarlığı’nda mevcut doluluk oranın artması nedeniyle 20 dönümlük yeni mezarlık alanı oluşturuluyor.

YENİ MEZAR ALANLARI

Sorumluluk alanlarındaki mezar yerleriyle ilgili çalışmalarını hassasiyetle sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda yaklaşık bin dönümlük arazide genişletme çalışmasına başladı. Taleplere yanıt verilebilmesi amacıyla Kent Mezarlığı’nda 20 dönümlük yeni mezar alanı da oluşturulacak. Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, yeni açılan mezar alanında defin yapılmadan önce vatandaşların mezar yerlerine rahat ulaşabilmesi için ara yollar ve beton merdiven yapım çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir’in Mezarlıklar Şube Müdürlüğü tarafından verilen Kocaeli genelindeki cenaze hizmetlerinden ücret alınmıyor. Vatandaşlar vefat sonrası, 188 hattını aradıklarında cenazeyle ilgili araç, yıkama, kefen, mezar tahtası, mezar yeri gibi tüm hizmetler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor.