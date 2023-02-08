Kocaeli'de karla mücadele 7/24 sürüyor

Araç ve ekiplerinin önemli bölümünü deprem bölgesine gönderen Kocaeli Büyükşehir, kent genelindeki yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için gece gündüz çalışıyor.KOCAELİ (İGFA) - Ekiplerinin önemli bölümünü yüzyılın felaketinin yaşandığı deprem bölgesine gönderen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki çalışmalarını da yoğun bir şekilde sürdürüyor. Yoğun kar yağışının başladığı kentte Büyükşehir ekipleri, başta ana arterler olmak üzere tüm noktalarda ulaşımın aksamaması için çaba sarf ediyor. Greyder, loader, bobcat, ekskavatör, Pto gibi iş makineleri ve tuz yüklü kamyonlarla tüm ilçelerde 24 saat nöbette olan Karla Mücadele Ekipleri, tuzlama ve kar küreme çalışmaları gerçekleştiriyor.

GECE GÜNDÜZ ÇALIŞILIYOR

Büyükşehir, Kocaeli’nin tüm ilçelerinde ve köy yollarında yol açma ve tuzlama çalışmaları için ekiplerini oluşturdu. Ekipler, gece ve gündüz olmak üzere iki vardiya olarak çalışıyor. Kentin başta ana caddeleri olmak üzere tüm ilçeler ve köy yollarında kar temizleme ve tuzlama çalışması yapan ekipler, yollarda kapanma ve buzlanma olmaması için yoğun mücadele veriyor.

KÖYLERDE TRAKTÖR BIÇAKLARIYLA

Köylerde, Büyükşehir tarafından dağıtılan traktör kar bıçaklarıyla yollarda kar küreme çalışması yapılıyor. Köy muhtarları koordinatörlüğünde 24 adet traktöre takılan traktör kar bıçaklarıyla köy yollarının açık kalması için çalışılıyor.

YAYA GÜVENLİĞİ İÇİN MÜCADELE

Büyükşehir, araç trafiğinin yanında yaya ulaşımının sağlanması için de çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda özellikle yaya üst geçitlerinde olası buzlanmaya karşı ekipler özel solüsyonlarla yıkıyor. Yaya üst geçitleri, durak önleri ve yaya kaldırımlarında aralıksız çalışma yapan ekipler, tüm bu alanların açık ve yayalar için güvenli kalmasını sağlıyor. Ekipler, yayaların hava şartlarından olumsuz etkilenmemesi için geceden başladıkları çalışmalarına sabahın erken saatlerinde ve gündüz de devam ediyor.