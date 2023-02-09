Kocaeli'de karda kışta herkesin yanında

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, zorlu hava şartlarına rağmen Kocaeli’nin her köşesindeki hasta ve engelli vatandaşların hizmetindeKOCAELİ (İGFA) - Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin ardından çok sayıda araç ve personelle deprem bölgesinde arama kurtarma ve lojistik çalışmalarına destek veren Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’deki belediyecilik hizmetlerini de eksiksiz yürütmek için gayret gösteriyor.

Bölgemizi etkisi altına alan soğuk hava ve yoğun kar yağışıyla mücadele eden Büyükşehir, bir yandan da sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmetlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda hasta nakil ambulansları ve engelsiz taksi zorlu kış şartlarına rağmen Kocaeli’nin her köşesindeki hasta ve engelli vatandaşların yardımına koşuyor.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet veren hasta nakil ambulansları ve engelsiz taksi, ise zorlu kış şartlarına rağmen Kocaeli’nin her köşesindeki hasta ve engelli vatandaşların yardım talebini karşılıksız bırakmıyor.

Kartepe Emekevler’de yaşanan diyaliz hastası Samet Yetkin’in yardımına Büyükşehir’in Hasta Nakil Ambulansı yetişti. Kocaeli Devlet Hastanesindeki diyaliz tedavisi için 153 Çağrı Merkezinden yardım isteyen ailesi, çetin kış şartlarına rağmen Samet Yetkin’i alarak Kocaeli Devlet Hastanesi’ne ulaştırdı. Kocaeli Devlet Hastanesinde diyalizi biten hasta daha sonra ambulansla yeniden evine bırakılıyor.

Zorlu kış şartlarında tekerlekli sandalye kullanan engelli bireylerin ev dışında olan zorunlu ihtiyaçları ise yine Büyükşehir’in Engelsiz Taksi hizmeti sayesinde karşılanıyor. Karamürsel Karapınar köyünde ikamet eden Elif Derya da ekipler tarafından alınarak ihtiyaçları karşılandı.