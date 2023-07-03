Kocaeli'de Karamürsel'in yol çizgileri de çekildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Başiskele Kullar Merkez Karamürsel Caddesi'nde baskı beton yaya kaldırımları, dekoratif aydınlatma direği montaj ve asfaltlama çalışmaları sonrası yol çizgileri de çekildiKOCAELİ (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Başiskele ilçesi Kullar Karamürsel Caddesinde üstyapı çalışmalarının tamamlanması sonrası yol çizgilerini de çizerek Karamürsel Caddesinde trafik düzenini sağladı. Yol çizgilerinin çizilmesiyle birlikte cadde üzerinde araç parklanma, şeritler düzenli hale getirildi.

Başiskele ilçesi Kullar Karamürsel Caddesinde bin 700 metrekare baskı beton kaldırım çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi, 500 metre uzunluktaki caddenin her iki tarafında baskı beton yaya kaldırım imalatı yaptı.

Başiskele ilçesi Kullar Karamürsel Caddesi'nin her iki tarafında da dekoratif aydınlatma direk montajları yapıldı.

Yaya kaldırımları yapılan, dekoratif aydınlatma direkleriyle donatılan Kullar merkez Karamürsel Caddesinin çehresi yapılacak asfaltlama çalışması, dekoratif aydınlatma direkleri ve yol çizgileriyle estetik bir görüntüye kavuştu.