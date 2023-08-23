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Kocaeli'de kaldırımlara mineral parke
YAŞAM 23.08.2023, 10:16
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Darıca Bayramoğlu Yelkenkaya Caddesinde yaya kaldırım çalışması yapılıyor.KOCAELİ (İGFA) - Darıca’da üstyapı çalışmalarıyla araç ve yayaların konforlu ve güvenli ulaşımına katkı sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Bayramoğlu Yelkenkaya Caddesinde yaya kaldırım çalışması yapıyor.
Siyah-beyaz renklerden oluşan minarel parke yaya kaldırımları Yelkenkaya Caddesinin sağlı sollu her iki tarafında da yapılıyor.
Darıca Bayramoğlu plajına ulaşımın sağlandığı 2,5 km uzunluktaki Yelkenkaya Caddesinde bozulmaların meydana geldiği eski kilit taşlı yaya kaldırımlarının yerine mineral parke döşeniyor.
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