Kocaeli'de kadın sosyal ve ekonomik hayata kazandırılacak

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü prestij projelerinden olan İzmit Kadın Girişimciler Merkezi, Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticiler Derneği’ni (KOİDER) ağırladıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine devam eden ve başarılı çalışmalara imza atan İzmit Kadın Girişimciler Merkezi (İZGİM) ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor. İZGİM son olarak Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticiler Derneği (KOİDER) Başkanı Nilgün kurulu üyesi Yılmaz ve yönetim Evrim Atasoy Ürük’ü ağırladı.

Çalışmalar hakkında detaylı bilgi verilen misafirlerle bilgi alışverişi yapılırken kadının sosyal ve ekonomik yaşamda daha aktif rol alması için yeni üretilecek projeler üzerine bir sohbet gerçekleştirildi. KOİDER ile kadının güçlenmesi konusunda yapılabilecek iş birliği hakkında görüşmenin yapıldığı ziyarette kadının daha fazla görünür olması adına çaba gösteren her iki kurum da birlikte proje yürütmeyi planlıyor.