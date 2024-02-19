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Kocaeli'de kadın emeği ürünler alıcıyla buluşuyor

YAŞAM 19.02.2024, 15:39
Kocaeli'de kadın emeği ürünler alıcıyla buluşuyor

Kadın girişimciler el emeği göz nuru ürünlerini satmaya devam ediyor. Bu özel ürünleri satın alanlar sevdiklerine hediye ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen ve birçok alanda satış ve organizasyon yapan üreten ve girişimci kadın kooperatifleri el emeği göz nuru ürünlerini her platformda alıcıyla buluşturmaya devam ediyor. Kadın kooperatifleri ve derneklerimizin katılımı ile gerçekleştirilen satışlara vatandaşların yoğun ilgisi olurken el emeği ile hazırlanan ürünler özellikle çocukların ve çiftlerin ilgi odağı oldu.

KOCAELİ DE ÜRETEN DERNEKLER ÇOK ŞANSLI

Bir AVM’de açılan stantta İzmit Çınar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Kadının Eli Kocaeli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Dr. Sumru Müstecaplıoğlu Halıdere Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Hanımeller Derince Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, KÖG Balder (Kocaeli Özel Gereksinimli Bireyler ve Aileleri Derneği), Tüm Engellileri Birleştirme Derneği – Kocaeli Şube, Kuruçeşme Girişimci Kadınlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ürünlerini sergileyerek satış yaptı.

BU ÜRÜNLER ÇOK SEVİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü içerisindeki Kadın Kooperatifleri Biriminin önderliğinde gerçekleşen etkinlikte kooperatif ve derneklerdeki üreten kadınların el emeği ürünleri örgü çantalar, takılar, amigurumi bebekler, bebek ve çocuk giyim ürünleri, el yapımı mum gibi ürünler satışa çıktı. Birbirinden güzel ürünlerin stantları süslediği satışta çiftlerin el emeği göz nuru ürünleri ilgi görürken aksesuarlar da göz kamaştırdı.

EVİMİZE KATKIDA BULUNUYORUZ

Kadın girişimci Sultan Melek Kabaca konuşmasında, “El emeğimle yaptığım seramik ürünleri satıyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin bize hazırladığı bu alanlarda satış yaparak evimize katkıda bulunuyoruz. Bize bu imkânı sağlayan başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın olmak üzere emeği gecen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

ÜRETMEKTEN VE KAZANMAKTAN MUTLUYUZ

Emine Soyyiğit de, “Evde kendimizin ürettiği el emeği ürünleri buralarda satma imkânı bulduk. Biz yıllardır üretiyoruz ama bir türlü satma imkânı bulamıyorduk. Şimdi buralarda hazırlanan bize özel stantlarla hem satışımızı yapıyoruz hem de daha çok insana ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ben bize bu imkânı sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

EMEKLERİNİN KARŞILIĞINI ALDILAR

3 gün boyunca devam eden satışta onlarca kadın el emeği göz nuru eserlerini satarak bütçesine katkıda bulundu. Satıştan ve organizasyondan oldukça mutlu olan kadın girişimciler ürettiklerini alıcıyla buluşturmanın mutluluğunu yaşadı. Birçok ürünün satıldığı gün sonunda yeni bir etkinlik için şimdiden çalışmalar başladı.

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