Kocaeli'de İzmitli gençler 'İngilizce' öğreniyor

Kocaeli'de İzmit Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Eurodesk Temas Noktası ve İzmit Kent Konseyi Gençlik Meclisi işbirliğinde gerçekleştirilen İngilizce Konuşma Atölyesi başladı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Eurodesk Temas Noktası ve İzmit Kent Konseyi Gençlik Meclisi işbirliğinde gerçekleştirilen İngilizce Konuşma Atölyesi faaliyetlerine başladı. İngilizce konuşma atölyesi, pratik eksikliği ve uygun ortamın olmaması nedeniyle İngilizce konuşmakta zorlanan gençleri bir araya getirerek pratik yapma imkanı sundu.

Gençler gerçekleştirilen etkinlikte İngilizce konuşarak sosyalleşme fırsatı buldu. İngilizce Konuşma Atölyesine katılmak isteyen vatandaşlar, “eurodeskizmit” sosyal medya hesabını takip edebilirler.