Kocaeli'de İzmitli gençler için kültürlerarası etkileşim

İzmit Belediyesi ve Avrasya Gençlik Gelişim Derneği arasında gerçekleştirilen İş Birliği Protokolü sayesinde İzmitli gençler yurtdışı tecrübesi edinme fırsatına sahip olacak.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi ve Avrasya Gençlik Gelişim Derneği İş Birliği Protokol töreni gerçekleştirildi. Protokol törenine İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in yanı sıra başkan yardımcısı Seyhan Özcan, Avrasya Gençlik Gelişim Derneği Başkanı Meriç Tahan ve Avrupa’nın çeşitli şehirlerinden gelen yabancı öğrenciler katıldı.

Törende konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, en az 2 farklı ülkeden 13-30 yaş arası gençlerin ve genç grupların akranlarıyla bir araya gelmesi ve birbirlerinin kültürlerini öğrenme imkanını sağlamak istediklerini belirterek, "Farklı ülkelerin kültürlerini, coğrafyasını, insanlarını hayat tarzlarını tanımak ve o ülkelere dair fikirler oluşmasını gerçekten önemsiyoruz" dedi.

Belediye olarak Strateji Geliştirme Müdürlüğümüze bağlı AR-GE ve Proje Geliştirme Birimimiz İzmitli gençlerimizin yurt dışına çıkabilmeleri için gençlik değişim projeleri kapsamında da çalışmaların sürdüğünü belirten Başkan Kaplan Hürriyet, "İzmit Belediyesi olarak İzmitli gençlerin yurt dışı tecrübesi edinmelerini sağlamak için de şu anda imzalamış olduğumuz bu protokol bizim açımızdan oldukça önemli. Aynı zamanda gençlik gelişim programına katılan İzmitli gençler kültürler arası diyalogu öğrenecek, beceri ve tutumlarını geliştirecek. Gittikleri ülkelere dair de belki ön yargıları varsa onlar kırılacak. Bu sayede de kültürler arası etkileşim olacak. Bütün arkadaşlarımızı ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Protokolümüz hayırlı olsun" diye konuştu.