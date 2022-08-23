Kocaeli'de İzmit öz gücüyle hem tasarruf, hem de destek sağlıyor

Üretici dostu İzmit Belediyesi'nin Kozluca’daki kendi arazisinde ektiği silajlık mısırların hasadı devam ediyor. Hasada katılan İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın, İzmit Belediyesinin kendi özgücüyle üreticiyi desteklemeye devam edeceğini vurguladı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in tarımsal kalkınma hamleleri ile İzmit’te meyvelerini vermeye devam ediyor. Çiftçilerin girdi maliyetlerinin yükseldiği bir dönemde; dışarıdan alım yapmadan maliyetleri düşürerek kendi imkânları ile eken, biçen ve hasat eden İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, silajlık mısır hasadına devam ediyor.

MISIR HASADI SÜRÜYOR

Üreticiyi her daim destekleyen İzmit Belediyesi geçtiğimiz aylarda kendisine ait yaklaşık 90 dönümlük araziye silajlık mısır tohumu ekmişti. Mısırların hasadı Kozluca Mahallesi’nde bulunan arazide sürüyor.

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın, aylar öncesinde silaj projesini başlattıklarını ifade ederek, "Silaj projemizle artan üretim maliyetleri karşısında çiftçimizi desteklemeyi ve bir nebze de olsa çiftçimize nefes aldırmayı amaçlamıştık. Bunu yaparken de kendi öz kaynaklarımızı kendi özgücümüzü kullanarak çiftçimizi desteklemek istedik. İzmit Belediyesi olarak yaklaşık 90 dönüme yakın bir arazimiz var. Bu arazide önce bir toprak analizi yapıldı. 90 dönüme yakın alanımızdan elde ettiğimiz silajımızla İzmit Belediyesi sınırları içerisindeki bu 1 ila 5 arasında hayvanı olan çiftçilerimize destek vereceğiz" diye konuştu.

Amaçlarının artan üretim maliyetlerini aşağıya çekmek ve tarımsal üretimin sürdürülebilir olmasını sağlamak olduğunu belirten Yalçın, " Gübre, fide, yem maliyetleri minimum yüzde 100 oranında, dönem dönem yüzde 400’lere kadar zamlandı. Bu şartlar altında ne yazık ki tarımsal faaliyetin, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği kalmamıştır. Biz İzmit Belediyesi olarak bu sürece bir katkımız olsun istedik. Kendi bütçemiz ve imkanımız doğrultusunda çiftçimizi sübvanse edelim dedik" dedi.

Yalçın, desteğe devam edeceklerini söyledi.