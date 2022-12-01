Kocaeli'de İzmit Çarşısı üreticileri ürün fotoğraflıyor

Kocaeli’nin yerel üreticilerini bir araya getiren İzmit Çarşısının girişimci kadınlarına, İzmit Belediyesi Kadın Girişimciler Merkezi’nde (İZGİM) ürün fotoğraflama eğitimi verildiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü faaliyetlerinden biri olan İzmit Çarşısı’na dahil olan üreticilerin katıldığı Ürün Fotoğraflama Atölyesi İZGİM’de uygulamalı bir şekilde gerçekleştirildi.

Videograf ve Fotoğrafçı Kerem Oktay Bilgici girişimci kadınlara fotoğraf sanatı hakkındaki bilgilerini aktardı.

Aynı zamanda ev ortamında mobil telefonlar ile pratik çekim tekniklerinden de bahseden Bilgici çoğu kişiye ilham oldu.

İZGİM’de gerçekleştirilen bu faaliyet girişimci kadın üreticiler tarafından büyük bir ilgiyle gerçekleşti.

Girişimci kadınlar atölyede uygulamalı bir şekilde fotoğraflama deneyiminde bulundu. Bu deneyim sonucunda çıkardıkları ürünleri etkili ve çekici biçimde sergilemeyi öğrendiler.