Kocaeli'de İzmit Çarşısı üreticileri Orman Okulu’nda

Kocaeli'de İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren İzmit Çarşısı üreticileri Orman Okulu’nda buluştu.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Çarşısı üreticileri birbirlerini yakından tanımak ve dayanışma ağlarını güçlendirmek amacıyla ‘5. Kaynaşma Buluşması’nda bir araya geldi. İzmit Yaşam Bahçesi’nde toplanan üreticiler, ormanlık alanda eğlenceli bir orman okuma etkinliği yaptılar.

Doğa temelli öğrenme ile çocukların gelişimsel özelliklerini desteklemek, sürdürülebilir bir yaşam için çevre ve doğa bilinci edindirmek amacıyla kurulan İZGİM Doğa Eğitim Kampüsü sorumluları, İzmit Çarşısı üreticilerine ekolojik denge ile ilgili bilgi verdiler.

Doğayı tanıma, doğa içerisindeki ekolojik sistemi anlama ve bağ kurma konusunda bilgi edinen üreticiler, ormanda gezerken aynı zamanda orman okumayı da deneyimlediler.