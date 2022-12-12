Kocaeli'de İzmit Çarşısı'ndan 'Tekstil Dönüşüm' farkındalığı

Kocaeli'de İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren İzmit Çarşısı, Marmara Belediyeler Birliği tarafından yürütülen Avrupa Atık Azaltım Haftası’na bu yıl 2.’sini düzenlediği Tekstil Dönüşüm Atölyesi ile katıldı.KOCAELİ (İGFA) -İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren İzmit Çarşısı üreticileri, Marmara Belediyeler Birliği tarafından yürütülen Avrupa Atık Azaltım Haftası’na İZGİM Kadın Girişimciler Merkezi’nde yer alan atölye odasında gerçekleştirdikleri Tekstil Dönüşüm Atölyesi ile katılım gösterdi.

Atık azaltmak ve ileri dönüşümü desteklemek amacıyla yapılan atölyeye 8 İzmit Çarşısı üreticisi katıldı. Ayşenurun Elişi Dünyası, Dolci Bambini, Lotus Tasarım, Mefoşun El İşleri, Neris Handmade, Organicella, Pia Örgü ve Sezoşun Hobi Dünyası markalarının kurucuları evde atıl durumda kalmış, kullanılmayan kıyafetleri ve dikiş nakış malzemelerini getirerek atölye çalışmasında yeni tasarımlar ortaya koydu.

Üreticiler, İzmit Belediyesi’nde sergilenen yeni ürünler sayesinde yapılan atölye etkinliğine büyük ilgi gösterdi. Ürünler bisiklet kurye ile İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Dost Eller Mağazası’na götürülerek bağışlandı.