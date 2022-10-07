Kocaeli'de İzmit Belediyesi ve AÇEV ortaklığında babalar bilgileniyor

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile AÇEV ortaklığında düzenlenen Baba Destek Programı toplantısı İZGİM Kadın Girişimciler Merkezi’nde yapıldı.KOCAELİ (İGFA) - İnsana değer sosyal sorumluluk projeleri ile çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi, BADEP (Baba Destek Programı) hakkında yeni dönem toplantısı gerçekleştirildi.

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve AÇEV (Anne Çocuk Eğitim Vakfı) ortaklığında, babaları çocuk gelişimi konusunda bilgilendirmek, rol ve sorumluluk almaya teşvik etmek, aile içinde demokratik ilişkiler kurma konusunda desteklemek amacıyla organize edilen toplantı İZGİM Kadın Girişimciler Merkezi’nde yapıldı.

‘Baba değişirse evde iklim de değişir’ anlayışı ile yapılan toplantıya, İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Sinem Gülenç, AÇEV Babalık Çalışmaları Birimi Saha Sorumlusu Samettin Nesipoğlu, AÇEV Saha Danışmanı Psikolojik Danışman Muharrem Köse ve Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Toplumsal Eşitlik Birimi çalışanları katıldı.

YENİ PROJELER HAKKINDA KARARLAR ALINDI

Geçtiğimiz sene Çınar Çocuk Evi babaları ile başlayan Baba Destek Programı’nda 13 haftalık eğitim tamamlayan babalara sertifikalarını babalar günü kapsamında düzenlenen Çikolata Atölyesi’nde verilmişti. Toplantı sonunda ise yeni dönemde AÇEV ortaklığında ki Baba Destek Programının devamlılığı ve yeni projeler hakkında kararlar alındı. Toplantıya katılanlar farkındalık yaratan bu proje için İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür ettiler.