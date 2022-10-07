Kocaeli'de İzmit Belediyesi'nden Rotary Kulübü’ne ziyaret

İzmit Belediyesi STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Eray Bodur ile İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci, İzmit Rotary Kulübü Başkanı Hüseyin Alçıoğlu’nu ziyaret ettiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Rotary Kulübü’nde yapılan genel kurul sonrasında başkan değişmiş ve Uğraş Çiftçi’nin yerine Hüseyin Alçıoğlu göreve gelmişti. İzmit Rotary Kulubü Başkanı Hüseyin Alçıoğlu’nu İzmit Belediyesi STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Eray Bodur ile İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette karşılıklı fikir alışverişinde bulunulurken İzmit Rotary Kulübü Başkanı Hüseyin Alçıoğlu, İzmit Belediyesi ile yapılan ortak çalışmaların devam etmesini diledi.

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci ise yapımı tamamlanan ve hala devam eden projeler hakkında Alçıoğlu’na bilgi verdi.

Ziyarette ayrıca bugüne kadar yaptığı çalışmalar için İzmit Rotary Kulubü eski Başkanı Uğraş Çiftçi’ye de teşekkür edildi.