Kocaeli'de İzmit Belediyesi esnafı yalnız bırakmıyor

Kocaeli'de İzmit Belediyesi STK ve Esnaf Masası koordinatörleri, kent merkezindeki esnafları ziyaret ederek talep ve önerilerini dinlemeye devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, İzmit esnafını ziyaret ederek yanlarında olmayı sürdürüyor. İzmit Belediyesi STK ve Esnaf Masası Koordinatörleri tarafından yapılan esnaf ziyaretleri ile esnafın istek ve önerileri dinlenerek, fikir alışverişinde bulunulmaya devam ediliyor.

Koordinatörler Cem Serhat Dayanç ve Birol Sağlam, Kemalpaşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi’nde hizmet veren esnafı ziyaret etti. Pati Kafe işletmecisi Mustafa Ayaz ile bir araya gelen koordinatörler esnafa hayırlı ve bol kazançlar diledi.

İzmit esnafının her zaman yanında olduklarını belirten Dayanç ve Sağlam “İzmit Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden bu yana her zaman esnafımızın yanındayız. Esnaflarımızı sık sık ziyaret ederek onları dinliyoruz. Esnaflarımız için neler yapabiliriz diye birlikte konuşuyoruz. Onlardan almış olduğumuz önerileri her zaman dikkate alıp değerlendiriyoruz” diyerek esnaf ziyaretlerinin devam edeceğini belirtti.